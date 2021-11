Moda, solo bianco e nero: la collezione Giorgio Armani 10 Corso Como

Moda, bianco e nero: la collezione Giorgio Armani - 10 Corso Como Dalla collezione Giorgio Armani - 10 Corso Como (Foto di Julien Martinez Leclerc) Ufficio stampa 1 di 5 Dalla collezione Giorgio Armani - 10 Corso Como (Foto di Julien Martinez Leclerc) Ufficio stampa 2 di 5 Dalla collezione Giorgio Armani - 10 Corso Como (Foto di Julien Martinez Leclerc) Ufficio stampa 3 di 5 Dalla collezione Giorgio Armani - 10 Corso Como (Foto di Julien Martinez Leclerc) Ufficio stampa 4 di 5 Dalla collezione Giorgio Armani - 10 Corso Como (Foto di Julien Martinez Leclerc) Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Solo bianco e nero per la collezione per lui e per lei Giorgio Armani - 10 Corso Como, che lo stilista ha creato per il concept store milanese. Ventinove pezzi in tutto, sintesi di uno stile inconfondibile e senza tempo.