Moda, il cappotto: da Kate Middleton a come indossarlo con stile

“Nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cachemire”, pare abbia detto Coco Chanel. In termini di eleganza, batte il piumino dieci a uno ed è un vero e proprio investimento sicuro, soprattutto in tempi di saldi . “Must have” di ogni guardaroba che si rispetti, con la stagione fredda vive ovviamente il suo momento di gloria. Insostituibile e necessario, vediamo come sceglierlo, prendendo spunto anche dagli outfit di una modella d’eccezione : Kate Middleton.

A CIASCUNA IL SUO - Storicamente, il cappotto è un derivato della cappa, un ampio e lungo gilet senza maniche. È diventato un capo d’abbigliamento per tutti dall’inizio del Novecento, mentre i modelli più eleganti che hanno fatto la storia della moda hanno fatto la loro comparsa dal Dopoguerra (basti citare Christian Dior negli anni Cinquanta). Dalle forme ampie alla vita stretta, dalle fantasie più disparate alle ispirazioni rétro, in ecopelliccia o in diverse qualità di lana (Shetland e alpaca, cammello e di agnello, oltre al già citato cashmere), di angora o in velluto: va sempre indossato in base alla propria fisicità e in funzione delle occasioni.