Moda, come vestire alla parigina: le regole per uno stile francese

Talmente spontaneo da sembrare assolutamente casuale. Parliamo dello stile parigino, che risponde a un certo modo di intendere la moda. Dallo street style, che detta la linea in fatto di tendenze, agli abiti coloratissimi e sfarzosi visti nella serie tv “Emily in Paris”, fino al modo di vestire del tutto personale delle parigine vere, ripreso e celebrato anche da una pagina Instagram piuttosto seguita (parisiensinparis). Proviamo allora a capire quali sono i “must have”, i capi irrinunciabili, e le dritte da seguire per sentirsi un po’ immerse in quell’atmosfera.