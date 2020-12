Moda donna, stile Coco Chanel: come vestirsi chic e imitarne il look

È il simbolo indiscusso dell'eleganza , un'icona della moda senza tempo, una classe che non conosce pari. Parliamo di Coco Chanel , del suo modo di essere, dei look che l'hanno resa un mito intramontabile. Come fare per imitare lo stile della celebre stilista francese? Prestando attenzione a come indossare alcuni pezzi fondamentali . Proviamo a vedere quali...

Il cappello - Un classico modello di Borsalino, Special Edition realizzata in esclusiva per i 20 anni di McArthurGlen Serravalle Designer Outlet

FIOCCHI, PERLE E ROSSETTO - Lo stile di Mademoiselle è sicuramente molto bon ton e contraddistinto da elementi romantici. Occhio alla cura dei dettagli e a scegliere accessori raffinati e discreti, mai troppo vistosi. Intramontabili il girocollo e le lunghe collane di perle, così come i fiocchi e le labbra mai nude: "Mettete il rossetto rosso e attaccate", è una delle sue frasi più famose.



LA CAMICIA BIANCA - Grande classico che non teme il passare del tempo e non risente dei trend stagionali, la camicia bianca è il lasciapassare per tutte le occasioni, dalle formali alle più casual. Per attualizzarla nel corso del tempo, abbinatela anche ai jeans, per avere un'allure elegante sempre.



IL TAILLEUR - Da avere assolutamente nel guardaroba, un vero 'must have' come il tubino nero. Il tailleur da donna, due pezzi: giacca (naturalmente stile Chanel, anche con i bottoni gioiello) e gonna. Sì al modello longuette, bene anche portarla poco sopra il ginocchio. Perfette le scarpe décolleté ma col tacco comodo, per un look da giorno pratico e versatile, da interpretare con naturalezza e disinvoltura.



IL CAPPELLO – Una donna, col cappello, è sempre chic. “L’educazione di una donna consiste in due lezioni: non lasciare mai la casa senza calze, non uscire mai senza cappello” è un’altra celebre massima di Coco.