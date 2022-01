Moda uomo, Tom Holland: stile da standing ovation e look da copiare

Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation IPA 1 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation (qui con Zendaya, sua partner anche nella vita) IPA 2 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation IPA 3 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation IPA 4 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation IPA 5 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation IPA 6 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation (qui con Zendaya, sua partner anche nella vita) IPA 7 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation (qui con Zendaya, sua partner anche nella vita) IPA 8 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation (qui con Zendaya, sua partner anche nella vita) IPA 9 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation IPA 10 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation IPA 11 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation IPA 12 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation IPA 13 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation IPA 14 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation (qui con Zendaya, sua partner anche nella vita) IPA 15 di 16 Moda uomo, non solo Spider-Man: Tom Holland, stile da standing ovation IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sarà per quell'aria da ragazzo sveglio. Da promettente semisconosciuto, in pochissimi anni il 25enne Tom Holland è ormai tra gli attori di punta di Hollywood. La conferma arriva dal successo dell'ultimo, fortunatissimo, "Spider-Man No Way Home", campione di incassi al cinema anche in Italia, in cui veste ancora una volta i panni del protagonista. Un'evoluzione partita dal 2015, quando è stato scelto per interpretare l'Uomo Ragno sul grande schermo e che si riflette non solo in questo ruolo ma anche nella scelta dei suoi look.