Emmy 2021, Regé-Jean Page: come ha battuto tutti in fatto di stile

Affascinante, è affascinante. Non a caso ha fatto innamorare nei panni del Duca di Hastings, ruolo in cui è diventato famoso grazie alla serie tv Bridgerton. Attore britannico con cittadinanza zimbabwese, 31 anni, Regé-Jean Page un rubacuori lo è davvero e la conferma arriva dalla cerimonia degli Emmy Awards 2021 appena andata in scena da Los Angeles. Questa 73esima edizione dell'evento, tornata a svolgersi finalmente in presenza, lo ha visto trionfare su tutti in fatto di stile ed eleganza.