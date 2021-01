Saldi invernali 2021: le scarpe donna con cui osare sono “alla Bridgerton”

Ricche, scintillanti, esageratamente romantiche . Voglia di rinascita e rilancio, l’arrivo del 2021 viene salutato anche dal via ai saldi invernali, che ci si augura risollevino per tutto il comparto moda le sorti di una stagione profondamente segnata dalle limitazioni imposte dalla pandemia. Per sognare alla grande , ecco le scarpe più preziose (e vezzose) viste in passerella e i trend che ne fanno un investimento futuro.

I MODELLI “EYE-CATCHING” - Per andare sul sicuro non c’è niente di meglio delle pump (le classiche, altissime décolleté alla Melania Trump, per intenderci). Sempre un’ottima scelta anche le Mary Jane, le scarpe chiuse con uno o più cinturini a fermare il collo del piede. In grande spolvero, poi, i modelli più estrosi e bizzarri, romantici fino al punto di non ritorno e ispirati a uno stile ricercato e sfarzoso, che si rivela in linea con i costumi sontuosi di “Bridgerton”, la serie tv britannico-statunitense ambientata nella Londra del primo ventennio dell’Ottocento. Effetto “eye-catching”, direbbero gli inglesi: vale a dire, impossibile passare inosservate.