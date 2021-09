Venezia 78, i look maschili: a chi andrà il Leone d’oro all’eleganza

Venezia 78, look maschili: da Khaby a Chalamet, i più eleganti sul red carpet Venezia 78 | Alessandro Borghi IPA 1 di 16 Venezia 78 | Timothée Chalamet IPA 2 di 16 Venezia 78 | Pietro Castellitto IPA 3 di 16 Venezia 78 | Alessandro Gassmann (in Giorgio Armani - Foto: Getty Images) Ufficio stampa 4 di 16 Venezia 78 | Jake Gyllenhaal IPA 5 di 16 Venezia 78 | Khaby Lame IPA 6 di 16 Venezia 78 | Antonio Banderas IPA 7 di 16 Venezia 78 | Pedro Almodóvar IPA 8 di 16 Venezia 78 | Pedro Almodóvar IPA 9 di 16 Venezia 78 | Elio Germano IPA 10 di 16 Venezia 78 | Damiano e Fabio D'Innocenzo IPA 11 di 16 Venezia 78 | Edoardo Leo IPA 12 di 16 Venezia 78 | Paolo Sorrentino IPA 13 di 16 Venezia 78 | Toni Servillo IPA 14 di 16 Venezia 78 | Claudio Santamaria IPA 15 di 16 Venezia 78 | Ferzan Özpetek IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

L’abito maschile è andato per la maggiore. Rigorosamente due pezzi: giacca (mono o doppiopetto) e pantalone. Scomparsi dai radar, invece, i gilet. In grande spolvero anche gli smoking (per fortuna) e le scarpe eleganti, lucide e stringate, modello derby. Ci fosse un Leone d’oro da assegnare anche allo stile, la concorrenza - tra attori, registi e guest star - sarebbe fortissima.