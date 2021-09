Venezia 78, la camicia da uomo: le star al Lido la portano così Venezia 78 | Antonio Banderas IPA 1 di 16 Venezia 78 | Antonio Banderas IPA 2 di 16 Venezia 78 | Pedro Almodóvar IPA 3 di 16 Venezia 78 | Paolo Sorrentino IPA 4 di 16 Venezia 78 | Toni Servillo IPA 5 di 16 Venezia 78 | Matt Dillon IPA 6 di 16 Venezia 78 | William Moseley IPA 7 di 16 Venezia 78 | Lucio Di Rosa IPA 8 di 16 Venezia 78 | Lucio Di Rosa IPA 9 di 16 Venezia 78 | Lorenzo Zurzolo IPA 10 di 16 Venezia 78 | Kash Amini IPA 11 di 16 Venezia 78 | Cristiano Caccamo IPA 12 di 16 Venezia 78 | Tye Sheridan IPA 13 di 16 Venezia 78 | Aka7even IPA 14 di 16 Venezia 78 | Alberto Tedesco IPA 15 di 16 Venezia 78 | Jury Ancarani con Alberto Tedesco IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

E pensare che ai tempi dei Romani era sostanzialmente un capo di biancheria intima: una tunica senza maniche, da portare sotto le vesti. La camicia ha acquistato la valenza di status symbol dalla fine del Seicento: pizzi e ricami impreziosivano quelle indossate dagli uomini di alto rango. Oggi è un passepartout irrinunciabile: generalmente bianca o nera per le occasioni più importanti, dà il meglio di sé anche in quelle informali, a tinta unita o nelle fantasie più disparate. Sta avendo ora il suo momento di gloria anche a Venezia, in queste giornate di Mostra del cinema.