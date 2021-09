Venezia 78, i trend dal Lido: consigli per un total look bianco

Niente di più chic. Praticamente neutro, sta bene con tutto . Ricercato e luminoso, si può giocare benissimo anche con le sue gradazioni: dal panna all'avorio, fino al beige. È anche considerato il più "spirituale" dei colori, essendo associato alla purezza , alla pace, alla luce. L' unico neo del bianco , si sa, è che si sporca facilmente: ogni macchiolina salta subito all'occhio. Ma è assolutamente indicato sempre, dai look sportivi ai contesti più eleganti. E per tutte le stagioni .

Venezia 78 | Look “total white” anche per Luisa Ranieri, arrivata al Lido con il marito Luca Zingaretti

Venezia | Look "total white" in crêpe di seta bianco, firmato Giorgio Armani, per l'arrivo al Lido di Serena Rossi, madrina di questa 78esima Mostra del cinema (foto di Stefano Guindani SGP)

PERFETTO SEMPRE - Il bianco, soprattutto in versione "total white", rimanda subito all'estate e alla primavera. Tuttavia, si porta bene anche nei mesi più freddi. Fondamentale è pure la scelta degli accessori, come i gioielli. Per la sera, sono particolarmente indicati quelli con accenti sparkling, per un tocco metallizzato o glitter.