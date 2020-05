Moda uomo: 3 curiosità sulle camicie che forse ancora non conosci

Moda uomo, le camicie della primavera estate 2020 Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il punto è: cosa si può sicuramente dire della camicia? Che è un must have, un grande classico, un capo irrinunciabile, versatile e facile da abbinare, imprescindibile tanto con gli abiti eleganti quanto con i look più casual e disimpegnati. In vista dell’estate, ad esempio, le passerelle la propongono anche a manica corta e portata con gli shorts. Eppure potrebbe esserci ancora qualche curiosità poco nota…