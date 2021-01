Scarpe uomo eleganti, la differenza tra Derby e Oxford: come sceglierle

Showbit-Mondadori Portfolio

Lo stile, si sa, è fatto di dettagli. E questo vale soprattutto quando si parla di abbigliamento e di accessori. Alle prese con le scarpe da uomo, come orientarsi tra i modelli per le occasioni più eleganti? La scelta, per quanto riguarda le stringate classiche, cade su due tipi: Oxford e Derby. Ecco in cosa si differenziano e quando si indossano...