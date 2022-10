Moda, cambio di stagione: i capi “multiuso” da avere nell'armadio

Entrano in gioco lupetti, dolcevita e maglioncini dalle consistenze leggerissime ma in grado di assicurare il giusto tepore quando le temperature calano di qualche grado o comunque nelle ore più fredde di queste giornate autunnali. I brand più “pop” e amati li propongono in fibre pregiate ma alla portata di tutte le tasche. Ecco le novità su cui puntare da qui all’inverno.

Intimissimi, Ultralight con Cashmere | L’unione del modal e del cashmere rendono unica questa fibra, perfetta per essere indossata come capo intimo quando le temperature si fanno più fredde

Chiara Ferragni in Falconeri | Il dolcevita viola con lavorazione a costa piatta è realizzato interamente in cashmere ultrafine e si distingue per la vestibilità slim del modello

Chiara Ferragni in Falconeri | La maglia dolcevita in colore fiocco a manica lunga è interamente realizzata in cashmere ultrafine con collo a costina

In pole position c’è sempre lui, il cashmere ultrafine e ultralight. I punti di forza: il tocco leggero del tessuto, che lo rende morbidissimo sulla pelle, una consistenza che è quasi trasparenza, una piacevole sensazione di comfort, di leggerezza ma anche di calore. Quando le temperature si fanno più rigide, l’unione con il modal lo rende perfetto per essere indossato anche come intimo, a vista o sovrapposto ad altri capi come maxi-maglie e blazer oversize.