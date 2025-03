Valorizzano il corpo, seguono le tendenze fashion, garantiscono comfort ed esaltano la silhouette in modo naturale, senza costrizioni. I "must have" di stagione sono i collant Sculpt di Calzedonia, progettati per modellare e definire. Due diversi modelli, disponibili anche in 15 e in 30 denari, che differiscono tra loro per un effetto "sculpting" più o meno accentuato. Concepiti per esprimere un messaggio di bellezza e fiducia in sé stesse e per accompagnare le donne nella loro quotidianità, rendendole sicure e a proprio agio.