Moda, abiti a fiori primavera 2025: i più belli dalle sfilate

Con l'arrivo della primavera torna la voglia di indossare un grande classico del guardaroba: l’abito a fiori, dedicato ai protagonisti per eccellenza della bella stagione. Silhouette avvolgenti, volumi audaci, tessuti impalpabili, rivisitazioni, mix di colori: le passerelle hanno regalato spunti e ispirazioni da cogliere in mood "garden party". Abbiamo selezionato alcuni tra i look più belli.