Perché Pharrell Williams è un fuoriclasse per moda e tendenze

Because he's happy. La stella di Pharrell Wiliams non smette di brillare. Artista visionario, discografico, produttore, autore di canzoni - solo per la sua "Happy" ha ricevuto due nomination agli Oscar -, filantropo, imprenditore, direttore creativo per la linea uomo di Louis Vuitton. Talento poliedrico, recentemente ha inoltre debuttato con il suo biopic animato "Piece by piece". In fatto di moda e tendenze è una sorta di re Mida, come dimostrano anche due delle sue ultime collaborazioni.