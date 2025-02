Moda: A$AP Rocky primo direttore creativo nella storia di Ray-Ban

Noto per la sua influenza e capacità di anticipare i nuovi trend, sia nella musica che nella moda, “Rocky porterà un’impronta unica a Ray-Ban Studios, guidando i progetti creativi e ridefinendo lo stile e l’immagine del brand per il futuro”, si legge nel comunicato. Inizia la sua collaborazione con la Blacked Out Collection, una rivisitazione delle Mega Icons con nuove lenti, il cui lancio è previsto per il prossimo aprile.