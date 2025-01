Moda, un altro cambio: Kim Jones lascia (anche) Dior Homme

"È stato un vero onore aver potuto realizzare le mie collezioni all'interno della Maison Dior, simbolo di assoluta eccellenza - ha affermato da parte sua lo stilista -. Esprimo la mia profonda gratitudine al mio studio e ai laboratori che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio". Nominato direttore artistico della linea maschile di Vuitton nel 2011, il 51enne designer britannico ha assunto la direzione creativa di Dior Homme nel 2018, portando il marchio in prima linea nella moda maschile. La sua ultima collezione, presentata la scorsa settimana alla settimana della moda uomo di Parigi, ha ricevuto recensioni entusiastiche. Una linea pulita con silhouette molto strutturate, ispirata alla linea H di Christian Dior del 1954, che per alcuni attenti osservatori suonava come un addio. A poche ore di distanza, per il suo lavoro gli è stata conferita la Legion d'Onore, la più alta onorificenza francese.



Nella foto, Kim Jones con Kate Moss al Met Gala 2023