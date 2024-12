Moda, John Galliano lascia Maison Margiela: "Tutto verrà svelato"

La notizia data via social. John Galliano ha annunciato, infatti, su Instagram il suo addio a Maison Margiela, di cui è stato il direttore creativo per dieci anni. "Oggi è il giorno in cui dico addio a Maison Margiela", ha semplicemente scritto lo stilista britannico, senza spiegarne le ragioni. "Le voci... Tutti vogliono sapere e tutti vogliono sognare. Quando arriverà il momento, tutto verrà svelato", ha aggiunto.