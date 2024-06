Chanel: Virginie Viard lascia, in arrivo Pierpaolo Piccioli?

La notizia della fine del sodalizio tra la stilista e Chanel arriva in un momento di grandi cambiamenti e riassetti nel mondo del fashion, che sta riguardando anche direttori creativi e amministratori delegati delle maison più importanti. Anticipata da alcune indiscrezioni nel mondo degli addetti ai lavori, ha scatenato anche le prime supposizioni su chi potrebbe arrivare alla guida di una delle realtà più prestigiose nella moda. In pole position potrebbe esserci Hedi Slimane, attualmente al timone di Celine. Oppure Pierpaolo Piccioli, che ha lasciato quello di Valentino, o Sarah Burton, ex direttrice creativa di Alexander McQueen.



Quando si terrà la prossima sfilata di Chanel - Virginie Viard ha recentemente presentato a Marsiglia la collezione Cruise 2025. La prossima sfilata è in programma il 25 giugno prossimo a Parigi, durante la Fashion week dedicata alla Haute Couture per il prossimo autunno inverno. La casa di moda ha sottolineato "la capacità di rinnovare i codici della maison" di Virginie Viard, "rispettandone l'heritage creativo". Una nuova organizzazione creativa sarà annunciata a tempo debito.