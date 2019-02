Karl Lagerfeld, l’innovatore: tutte le ragioni per cui mancherà Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 18 Ansa 3 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 18 Ansa 8 di 18 Ansa 9 di 18 Ansa 10 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 18 Instagram 12 di 18 Ansa 13 di 18 Ansa 14 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 18 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 18 Ansa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



COME LAGERFELD, SOLO LAGERFELD - Stilista, designer, illustratore, fotografo, regista, icona pop e tanto altro ancora. Le cose andavano fatte a modo suo, soltanto come diceva lui. Con Gianni Versace, ha inventato il fenomeno delle top model ma anche le sfilate itineranti e spettacolari (Karl era in grado di stupire e trasformare il Grand Palais di Parigi in una brasserie, in un supermarket, in una spiaggia, in una villa con il giardino all’italiana, come visto nell’ultima sfilata di gennaio, che è stata anche l’unica a cui non ha potuto partecipare), ha partecipato all’invenzione del prêt-à-porter. È stato il primo a inserire le sneakers nell’Haute Couture, il primo a firmare una collezione per H&M, nel 2004 (pare lamentandosi molto per le quantità prodotte, a suo dire troppo modiche per arrivare alla portata di tutti). Era infaticabile: disegnava almeno 16 collezioni l’anno e guidava tre Maison. Era direttore creativo di Fendi, Chanel e della sua label, Karl Lagerfeld, l’unico a riuscire a farlo in contemporanea.



“IL VERO LUSSO? L’INTELLIGENZA” - Coltissimo, amante dei libri, delle opere d’arte, dell’architettura, del design, della musica e del bello tout court (proprietario di numerose case e castelli, li ha prima accumulati e poi venduti). Karl Lagerfeld è stato un uomo dai mille interessi: parlava quattro lingue e aveva una biblioteca ricchissima (e molto fotografata dalle riviste) nella sua casa di Parigi. Disegnava a mano i suoi bozzetti, con matite, carboncini e ombretti per gli occhi. Pare ne abbia lasciati centinaia. Negli ultimi anni, è stato scritto molto anche dell’amore per la sua gattina bianca, Choupette, seguita 24 ore su 24 da due cameriere (e, pare, beneficiaria della sua eredità). “Il vero lusso? È l’intelligenza”, sosteneva. La sua dedizione al lavoro gli ha fruttato l’appellativo di Kaiser ma più che un capo, era una guida. Stacanovista, riservatissimo e solitario, soprattutto sul lavoro, inarrivabile. E forse il suo segreto, si potrebbe dire oggi, è stato proprio quello di non considerarsi mai arrivato.