Fendi: tra stampe e pellicce, l’uomo dal gusto raffinato

Una collezione dall’eleganza sofisticata, che rimanda ad altri tempi, evoca agli anni Settanta e sfila in un allestimento ispirato alla libreria dell’appartamento parigino di rue de Lille di Karl Lagerfeld, che per la prima volta ha collaborato alla creazione di questa linea pensata per il prossimo autunno-inverno. Fendi sa come stupire e incantare il pubblico della quarta e ultima giornata di Milano Moda Uomo. Oltre ai piumini oversize e ai cappotti con intarsi di pelliccia, colpiscono i capi dalla ‘doppia anima’, costituiti da materiali diversi o da colori contrastanti tra loro e tenuti insieme da zip e cuciture. Sorpresa finale, l’esibizione di Jackson Wang, cantante cino-coreano e star da 12 milioni di follower, già noto al pubblico più attento – tra l’altro – proprio per la hit ‘Fendiman’.