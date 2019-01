Prada: quel bisogno di intimità e dolcezza che ci appartiene

Un bisogno impellente di ristabilire la centralità dell’essere e del sentirsi umani. La sfilata di presentazione delle collezioni del prossimo autunno/inverno di Prada mette al centro questo messaggio, forte e chiaro, ed è tutta protesa verso gli echi della riscoperta di un bisogno primario ed essenziale: quello di intimità, di un’umanità che si mette a nudo per reclamare attenzione, cure e amore. In passerella, per l’evento tra i più attesi di questa edizione di Milano Moda Uomo, si sono visti maglioni voluminosi e avvolgenti, abiti e capispalla dai severi tagli sartoriali alleggeriti da spalline e applicazioni di peluche colorato. Come a voler affermare, con ritrovato coraggio, il bisogno di calore e di dolcezza che ci appartiene.