Dolce&Gabbana: in passerella anche sarti e sarte intenti al lavoro

Un inno al valore della sartorialità e del tradizionale sapere artigiano che ha reso il made in Italy un’eccellenza apprezzata in tutto il mondo. Dolce&Gabbana, nella presentazione della collezione per il prossimo inverno, hanno portato direttamente sul palco i loro sarti e le loro sarte. Mani sapienti, vere, intente nel lavoro, come a voler svelare in un tempo reale e non mediato dall’evanescenza dei social, i momenti in cui prendono vita creazioni esclusive. E la sfilata, nella seconda giornata di Milano Moda Uomo, sulla passerella rossa del Metropol, si è snodata all’insegna di una sola parola, dal fascino magnifico e tutto da riscoprire: eleganza.