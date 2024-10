Fendi: Kim Jones lascia, torna Pierpaolo Piccioli (ex Valentino)?

Allo stilista, i ringraziamenti e gli auguri da parte della stessa maison e di Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH: “Kim Jones è una persona di grande talento stilista che negli ultimi quattro anni ha portato la sua visione unica e multiculturale a Fendi anni. Vorrei ringraziarlo per il suo contributo e spero di continuare a farlo testimonia la sua creatività per Dior Men”. Una nuova organizzazione creativa per Fendi – conclude il comunicato – sarà annunciata a tempo debito.



Credit: ritratto di Kim Jones di Alasdair McLellan, cortesia dell’ufficio stampa || per la foto di Pierpaolo Piccioli, IPA Agency