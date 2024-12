Moda, Chanel: chi è Matthieu Blazy, il nuovo direttore artistico

Nato a Parigi nel 1984, Matthieu Blazy è laureato a La Cambre di Bruxelles. Ha iniziato la sua carriera come designer maschile per Raf Simons, prima di passare a Maison Margiela per assumerne la guida della linea “Artisanal” (Haute Couture) e delle collezioni prêt-à-porter. Nel 2014 ha raggiunto Phoebe Philo presso Céline come Woman Senior Designer, prima di unirsi a Raf Simons in Calvin Klein dal 2016 al 2019 come Direttore Design del prêt-à-porter. Dal 2021 ha ricoperto il ruolo di Direttore creativo per Bottega Veneta.