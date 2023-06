Louis Vuitton: il debutto di Pharrell Williams è un mega show

Moda, Peserico: i best look della collezione uomo SS24

La collezione creata da Pharrell Williams per la primavera estate 2024 dell'uomo Louis Vuitton orbita attorno al sole come punto focale di opportunità, responsabilità e miglioramento. Nelle sue prime proposte per la maison, il direttore creativo e artista si ispira ai raggi come fonte universale di vita: uno splendore che dà energia, guarisce e unifica gli esseri umani attraverso le culture e le credenze e insegna a far risplendere la luce - l'amore - sui nostri simili. L'impatto è presente in tutta la collezione, nei bagliori delle grafiche, nel calore della tavolozza e nelle scintillanti decorazioni superficiali che dorano capi e accessori.



Il guardaroba sportivo in tute e maglieria è ricontestualizzato con ricami di perle o monogram. Le iniziali Louis Vuitton diventano l'emblema di una nuova community di "LVERS". Tra le novità di sfilata, il "Damoflage", che unisce il tradizionale motivo Damier della maison al camouflage, reinventato in una serie di nuovi adattamenti e digitalizzato, pixelato, sui capi, sulle borse, sugli zaini, così come sui bauli da ginnastica. Ai piedi, pantofole, scarpe da bowling, Mary Jane, modelli da calcio, mocassini e, naturalmente, sneakers. Riproposte anche con le suole importanti, chunky.



Menzione speciale, infine, per la colonna sonora della sfilata, una composizione originale: Peace Be Still di Pharrell Williams feat. Lang Lang, Chains & Whips by Clipse e Joy (Unspeakable) di Voices of Fire feat. Pharrell Williams. Applausi del pubblico nel finale e accoglienza da star per il designer americano, già acclamata stella della musica internazionale.