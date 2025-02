Cravatta donna 2025: dalle sfilate a come la indossano le star

La cravatta per le donne è il vero “must have” di questo 2025. Protagonista delle passerelle dedicate alle collezioni moda per la prossima primavera estate, le star ne sono innamorate e ne hanno decretato il successo anche dai front row delle sfilate. Da Nicole Kidman a Kendall Jenner, da Elle Fanning a Laetitia Casta: fiorisce nei front row e spopola nello street style. Ecco come indossarla e abbinarla.



La cravatta è il “must have” del momento - È l'accessorio che più di ogni altro si presta all'eterno gioco tra maschile e femminile. Storicamente associata all'abbigliamento degli uomini d'affari, sa essere raffinata e, al contempo, trasgressiva e sensuale. Si porta e completa il look come fosse una collana. Si sposa con abiti sartoriali, perfetta anche con spezzati più casual, presuppone una camicia abbonata. Il nodo è classico, semplice, adatto a tutte le occasioni e a tutti i colli.