Grammy 2025, le star puntano sulle scollature: i look più sensuali

La celebrazione annuale della musica, anche quest’anno in scena dalla Crypto.com Arena, è di fatto uno spazio aperto anche alla sperimentazione. Le protagoniste della serata, seppur meno sfarzosa rispetto ai Golden Globe Awards, hanno puntato su outfit super femminili e seducenti. La scollatura ha fatto da protagonista, in tutte le sue tipologie. La più audace è sicuramente quella particolarmente profonda, che scende fino al busto o oltre, arrivando a scoprire anche l'ombelico. Quella a V allunga visivamente il collo e snellisce la figura. Molto apprezzate le varianti a bustier, a collo annodato e a incrocio, mentre la monospalla e quella asimmetrica – in particolare – conferiscono al look un mood più sofisticato. Le più romantiche non rinunciano alla classica a cuore, più o meno accentuata, e ai top con apertura rotonda, che espone maggiormente il décolléte. Menzione speciale merita poi lo scollo drappeggiato, caratterizzato per il tessuto che cade armonioso in pieghe morbide, creando un effetto di pienezza e volume.