Capelli: il pixie cut di Emma Stone è il taglio top del momento

Un taglio di capelli che ha fatto subito notizia è quello sfoggiato dall'attrice Emma Stone in occasione degli ultimi Golden Globes, evento che ha dato il via alla award season, la stagione delle premiazioni, che culminerà con l'assegnazione degli Oscar. Tutto all'insegna del glamour, il primo red carpet dell'anno ha regalato anche spunti e ispirazioni per make up ed hair look da copiare ai divi. Vediamo insieme il più ammirato.