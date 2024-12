Tendenze capelli 2025: Golden Glass Hair, per un finish da star

Come per la cura della pelle e delle unghie, il segreto per ottenere una lucentezza effetto specchio per i capelli è nel layering, la tecnica che prevede una stratificazione di trattamenti hair color e prodotti. Si parte creando la base colore perfetta, seguita da uno strato di glaze per intensificare la lucentezza. Infine, si conclude con un tocco di olio in siero intenso e senza risciacquo, dalla tecnologia brevettata che garantisce un controllo del crespo per 96 ore. Oltre a essere profondamente nutrita e morbida, la chioma ottiene così un finish riflettente e lucente, cangiante e con una moltitudine di cromie all’interno. Effetto specchio, appunto. “È una particolare tecnica molto efficace, si tratta del processo di doppia stratificazione”, spiega James Earnshaw, Wella Professionals Global Ambassador, esperto in look straordinari, multi-dimensionali e riflettenti. La illustra nel dettaglio attraverso i prodotti impiegati: "Con Illumina Color offro la possibilità di schiarire, scurire e controllare i toni nella direzione desiderata. Poi, sopra, applico Shinefinity, realizzando un gloss zero-lift in grado di perfezionare la tonalità e creare un colore personalizzato e su misura”. Il segreto del trend Golden Glass Hair risiede proprio nel fatto che il secondo layer dà la possibilità di rendere il risultato più duraturo, luminoso e personalizzato. L’effetto finale sulla chioma è quello di un capello sano e nutrito.