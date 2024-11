A Milano uno spazio dove la bellezza incontra il lusso e il design

L'imprenditore, che ha appena compiuto 15 anni di attività, vanta un team di 250 persone, 16 saloni, due beauty shop, dieci centri estetici, tre barber e un’accademia di formazione in Sicilia rivolta ai giovani negli ambiti hair stylist, estetica, barber e immagine, accreditata a livello regionale. Nel settembre scorso è stato anche protagonista dei due più importanti appuntamenti di moda e bellezza in città, la Milano Fashion Week e la Milano Beauty Week. La sua visione si materializza in questo open space milanese con otto postazioni donna e tre uomo, tre cabine estetiche, un color bar, una postazione mani, 15 operatori tra barman, parrucchieri, barber, estetiste. Un hub dedicato sia per lui che per lei, creato con spazi separati che si uniscono nell'evoluzione di un bar nel concetto di lounge. Qui, ogni visita diventa un atto di celebrazione, un momento da ricordare.