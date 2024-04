Tagli di capelli 2024: il caschetto corto di Charlène di Monaco

Il taglio di capelli donna più cool del momento

Charlène Lynette Grimaldi, nata Wittstock, nota anche come Charlène di Monaco, bellissima e anticonformista, ama moltissimo i tagli corti. La principessa consorte del Principato, moglie del principe Alberto II, è stata in passato anche nuotatrice e modella. In occasione del tradizionale Ballo della Rosa, che si è tenuto recentemente e a cui partecipa in gran completo la famiglia reale monegasca, ha proposto un hair look che non è passato inosservato e facilissimo da replicare.