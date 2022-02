Beauty look, i capelli con le onde alla Kate Middleton: come crearli

È sicuramente tra gli hair look più amati degli ultimi tempi e Kate Middleton ha contribuito a renderlo un "must" da copiare . Riuscire ad avere i capelli con le onde senza dover per forza ricorrere alle mani sapienti del parrucchiere è possibile. Ecco allora come fare in pochi, semplici step.

Hair look e trend da copiare: le onde morbide amatissime da Kate Middleton

ghd curly ever after spray

Il nuovo ghd curve® thin wand: ricci e onde definite che durano a lungo in soli 3 secondi. Grazie alla tecnologia riscaldante ultra compatta PTC heater technology, la temperatura ottimale di styling di 185°C è mantenuta costante lungo tutto il fusto

STEP 1- Come primo consiglio, gli esperti di ghd svelano un piccolo trucco. Per preparare i capelli e assicurare uno styling di lunga tenuta è bene spruzzare sulla chioma uno spray protettivo. Si passa poi a suddividere i capelli in sezioni da 5 cm.



STEP 2 - Arriva, a questo punto, il momento di usare l'arricciacapelli, che va posizionato in diagonale, con la punta fredda rivolta verso il basso. Le ciocche vanno avvolte intorno al fusto del ferro, arricciandole e tenendole in posa per pochi secondi.



STEP 3 - Una volta ottenuto il riccio, va sostenuto sul palmo della mano, per lasciarlo raffreddare. Si continua poi ad arricciare sull'altro lato della testa, sempre nella stessa direzione e tenendo l'arricciacapelli lontano dal viso.



STEP 4 - A lavoro ultimato, si vaporizza uno spray dalla texture extra leggera, che aggiunge lucentezza ed elimina l'effetto statico, e si pettinano i ricci. Per il finish, è consigliato un tocco di lacca, da applicare sulla spazzola con cui pettinare i capelli. E l'effetto "Hollywood waves" è assicurato.