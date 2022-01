Beauty uomo, tagli di capelli 2022: corti o lunghi, tutti i trend

Uomo, tagli di capelli 2022: lunghi, pettinati all'indietro e con riga laterale per Kyle MacLachlan, in passerella per Prada

Uomo, tagli di capelli 2022: lunghi, pettinati all'indietro e con riga laterale per Louis Partridge, in passerella per Prada

TRANSIZIONI MORBIDE - Vanno di moda i lati corti. Non rasati, come siamo stati abituati a vedere per anni, ma appena sfumati o più morbidi, tagliati con le forbici e dalle punte sfrangiate. Da uno a due centimetri, per intenderci. Sempre molto in voga, le righe laterali. Per gli amanti delle medie lunghezze si preannuncia un grande ritorno, quello della frangia. L’haircut, in questo caso, si presenta più corto sui lati e sulla parte posteriore della testa. Verso la fronte, la scalatura si fa invece via via più lunga, fino a dare forma al davanti.