Uomo, beauty routine barba e capelli: come risparmiare tempo al mattino

Chi ha detto che anche la beauty routine degli uomini non richieda il suo tempo? Doccia, rasatura, styling dei capelli: risparmiare minuti preziosi , soprattutto al mattino, oltre che necessario è possibile. È solo questione di organizzazione, saper ottimizzare e imparare a reimpostare le proprie abitudini . Ecco, allora, qualche accorgimento davvero semplice da mettere in atto, in tre velocissimi step.

STEP 1 - Innanzitutto, potrebbe giocare a proprio vantaggio riuscire ad anticipare alla sera quelle attività che non richiedono di essere fatte per forza al mattino, come la doccia. Avere a disposizione più tempo permette di potersi rilassare sotto il getto dell'acqua calda, di andare a letto con una piacevole sensazione di pulito e di addormentarsi prima e meglio. Lo stesso vale per la barba: la rasatura alla sera, quando e se possibile, consente alla pelle di recuperare dallo stress del rasoio durante le ore notturne e, di conseguenza, di avere un aspetto migliore all'inizio della giornata.



STEP 2 - Per velocizzare la beauty routine in fatto di styling, senz'ombra di dubbio optare per un taglio di capelli piuttosto corto, aiuta. Se non cortissimo, ovviamente, al mattino basta giusto un colpo di pettine e un tocco di cera o gel e si è posto per il resto della giornata (cappelli e caschi da moto e scooter permettendo).



STEP 3 - Infine, affidatevi ai supporti tecnologici come spazzolini e rasoi elettrici (alcuni hanno anche timer integrati) e ai prodotti multifunzione, così da agevolare il più possibile l’intera pratica. Qualche esempio: shampoo e balsamo, gel post rasatura che siano anche idratanti, creme ad assorbimento rapido. Del resto, si sa: tempus fugit, il tempo fugge.