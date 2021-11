Uomo, barba corta: due alleati preziosi per sistemarla anche da soli

Tra gli affezionati delle lunghezze e i rasati, si colloca una terza schiera, anche piuttosto nutrita: quella a cui appartiene chi ha la barba corta . Com’è bene curarla in questo periodo dell’anno? Quali sono gli “alleati” giusti per una corretta “beard routine” anche a casa ? Ne abbiamo individuati due, veri e propri “must have” per idratare e poi regolare.

PER UNO STILE IMPECCABILE - Prendersi cura della propria barba significa anche dedicare attenzione alla pelle e rendere il proprio look conforme al proprio modo di essere e alla propria personalità. Due le novità del momento per una perfetta "beard routine" d'autunno, pensate per le esigenze degli uomini che portano la barba corta e da utilizzare anche da soli, senza dover ricorrere alle cure del barbiere. La prima riguarda la corretta idratazione del viso. Le nuove formule dei prodotti dedicati a questo step importantissimo sono ultraleggere e non grasse, ricche di complessi vitaminici ed ingredienti botanici. Rafforzano anche la naturale barriera epidermica e, grazie all'aggiunta di oli essenziali, come quello di Argan, aggiungono proprietà condizionanti, per una barba morbida e soffice al tatto. Un altro prezioso "alleato" è il regolatore di precisione per radere o rifinire le lunghezze. Gli ultimi modelli si adattano perfettamente ai contorni del viso e sono senza fili, waterproof e realizzati per essere delicati sulla pelle.