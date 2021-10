Doppie punte, perdita di luminosità, barba e capelli che sembrano spenti . Uno stile di vita sano, alimentazione equilibrata e sonno regolare sono fondamentali anche per averli sani e forti . Con l’autunno, in particolare, arriva il momento di prendersene cura dando un taglio alle lunghezze e correndo ai ripari, per rinfoltire e rafforzare . Ecco, allora, qualche consiglio che potrebbe tornare utile.

IMPACCHI E MASSAGGI - Per la cura del viso, via libera agli impacchi rigeneranti, ai panni caldi da applicare dopo la rasatura, ai massaggi che aiutano anche a rimuovere le cellule morte. Oltre all’appuntamento dal barbiere, è bene prendersi cura della barba a casa, con l’uso di shampoo e balsamo ad hoc. Va, inoltre, spazzolata una volta al giorno con una spazzola in setole (alcuni esperti consigliano quelle cinghiale).



LA SCELTA DELLO SHAMPOO - Per i capelli, è il momento ideale per un taglio dal parrucchiere. A casa, è fondamentale la scelta dello shampoo, che deve rispondere ad esigenze specifiche: per lavaggi frequenti, anti-caduta, rinforzante o rinfoltente, ad esempio. È bene anche prestare attenzione al Ph, che deve essere intorno al 5-7, e alla presenza di ingredienti naturali e minerali, in grado di assicurare il giusto apporto di nutrimento e che rispettino il cuoio capelluto.



ATTENZIONE ALL’ASCIUGATURA – Occhio ai capelli bagnati: sono più fragili e soggetti a spezzarsi. Il momento dell’asciugatura è perciò delicatissimo: il phon va tenuto su un calore intermedio e ad almeno 15 cm di distanza, per evitare che secchi il capello. E procedere con dolcezza, anche alternando le gradazioni di temperatura.



Nella foto Jon Kortajarena, supermodello e attore spagnolo