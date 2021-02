Beauty, capelli uomo 2021: perché grigi e brizzolati piacciono tanto

Chris Noth, noto per il ruolo di "Mr Big" in "Sex and the City"

LE TANTE SFUMATURE DI GRIGIO - Generalmente i capelli brizzolati compaiono con il progredire dell'età, certo, ma conferiscono agli uomini anche un'indiscussa dose di fascino. Ispirano sicurezza ma anche stabilità, protezione, affidabilità, savoir faire. In altre parole, grigio è sexy, per cui tutto da guadagnare. Vale sempre, ovviamente, il consiglio di curare molto il taglio e, in generale, il resto del look. Tuttavia, se proprio non doveste resistere alla tentazione di coprire, è bene affidarsi alle mani di un professionista, soprattutto per le prime volte. Le tinture, specialmente se non eseguite a regola d'arte, restano ben visibili. E riconoscibilissime.