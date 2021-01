Beauty, make up uomo: c'è, non si vede e va bene anche con la mascherina

Non conosce crisi, anzi: da dieci anni a questa parte è in costante crescita . Parliamo del make up maschile , lanciato verso il successo anche dalla spinta social degli influencer su Instagram. Google ne documenta, infatti, un aumento del 67,5% tra le sue chiavi di ricerca. E si prevede un mercato che vale cifre da capogiro già in questo 2021. Quali sono le ragioni di questa ascesa? Cosa piace del trucco agli uomini?

I "MUST HAVE" DEDICATI A LUI - Entro il 2022 tutto il mercato del grooming maschile arriverà a valere circa 166 miliardi di dollari, prevede un report elaborato da Allied Market Reaserch. Del make up dedicato agli uomini piace innanzitutto la discrezione: aggiusta i difetti rimanendo invisibile. Questo vale, in primis, per correttori e fondotinta, che hanno formulazioni leggerissime. Molto amati, perciò, anche i burrocacao. Delle matite per gli occhi si apprezza aiutino a intensificare lo sguardo, senza appesantirlo. Infine, last but not least, lo smalto per le unghie: i più temerari non esitano a stendere quello colorato. Per tutti, ci sono invece le varianti neutre e opache, che curano le unghie rendendole anche più forti.