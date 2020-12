Moda, style tips: come non appannare gli occhiali con la mascherina

DRITTA NUMERO 1 – Il primo rimedio anti appannamento consiste nel lavare le lenti degli occhiali con acqua e sapone e asciugarle con un panno in microfibra. Questo permette la formazione di una sorta di pellicola che crea uno strato protettivo.



DRITTA NUMERO 2 – Espirare verso il basso. Potrebbe essere d’aiuto: si porta il labbro superiore su quello inferiore, come quando si suona il flauto.



DRITTA NUMERO 3 – Far aderire bene la mascherina sul ponte del naso, per favorire la fuoriuscita dell’aria dalle parti laterali. Lo step in più: apporre sulla parte superiore un pezzetto di nastro biadesivo, rimedio usato pare anche dai medici.



LAST BUT NON LEAST – Inoltre, per finire, è consigliato l’utilizzo di prodotti specifici anti appannamento, come gli spray. Nei negozi di ottica si trovano anche formulazioni in cere o gel.