Idee regalo Natale 2020: i gioielli per riscoprire la gioia della semplicità

Di cosa è fatta la felicità? Di momenti semplici . E lo confermano le emozioni profonde che stiamo vivendo in questo periodo tanto segnato dalla pandemia. Parte da questo assunto la nuova campagna di Stroili dedicata al Natale, #sceglilatuagioia: un invito a vivere la felicità come un’emozione libera, autentica , da vivere e celebrare anche in un rapporto nuovo e più vero con la natura.

Immagini tratte dalla nuova campagna di Stroili per Natale #sceglilatuagioia: una coppia immersa in una romantica baita tra gli alberi, che trascorre la notte immersa nella semplicità dell’amore

GIOIELLI, PERSONE, SENTIMENTI - È proprio la natura a essere il cuore, infatti, della nuova campagna del brand di gioielli, girata in un bosco che fa insieme da cornice e protagonista di storie che uniscono persone e sentimenti, racchiudendo tre modi diversi di vivere la festa del Natale: c’è una coppia immersa in una romantica baita tra gli alberi, che trascorre la notte immersa nella semplicità dell’amore; ci sono due amiche che ridono e si scambiano confidenze davanti al fuoco e, ancora, un gruppo di amici che celebrano la festa più attesa dell’anno seduti sul tronco di un grande albero, scherzando tra loro. Un invito a valorizzare le proprie radici e per riscoprire che è possibile vivere in un modo più spontaneo e gioioso, con le persone amate e il mondo circostante.



Clicca qui per vedere il video della nuova campagna di Stroili per Natale #sceglilatuagioia