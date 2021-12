Uomini, invecchiare bene: le dritte beauty per sembrare più giovani

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Patrick Dempsey, Matt Damon, George Clooney. Il paragone con questi over 50 potrebbe apparire impietoso ma prendere dal verso giusto l'incedere dell'età porta anche vantaggi. Il primo, è che si guadagna in fascino ed esperienza . Poi perché è senz'altro possibile farlo in modo sano. Vediamo allora qualche dritta che è sempre utile ribadire o che potreste aver sottovalutato.

IL SONNO, UN ALLEATO PREZIOSO - La prima regola di bellezza per avere un aspetto riposato? Dormire. Riposare a sufficienza, con regolarità, attenua i segni del tempo sul viso, grazie al processo di rigenerazione cellulare che si innesca naturalmente nelle ore notturne. Via le borse, niente occhiaie, anche la pelle appare più luminosa. Molti studi hanno dimostrato il potere dello stress nell’accelerare l'invecchiamento e nel comportare anche un aumento del grasso corporeo, oltre che del rischio di contrarre ogni tipo di malattia.



PER UNA PELLE SANA - Influisce sull'aspetto fisico, la forza, la flessibilità, la mobilità. Ma non solo: l'esercizio fisico rende anche la pelle più sana. Imprescindibile pure seguire una dieta bilanciata, ricca di frutta fresca e verdura, che rallentano il processo di invecchiamento. Da limitare invece il consumo di alcol e di alimenti con troppo zucchero, che possono portare all'obesità, all'insorgenza del diabete e rallentare il metabolismo.



ATTENZIONE AL SOLE - Infine, last but not least, attenzione al sole. Che bacerà pure i belli, come recita un vecchio detto, ma favorisce anche la comparsa delle rughe e di macchie scure. È sempre buona norma usare creme che assicurino un'adeguata protezione, soprattutto per chi in questo periodo prevede di andare in montagna e sulla neve.