Uomo, come avere addominali scolpiti: ecco gli errori da non fare

La buona notizia è un mito da sfatare: non vanno allenati tutti i giorni . La brutta? Qualche piccolo sacrificio - com'è del resto prevedibile - è comunque necessario. Per avere addominali scolpiti non va lasciato niente al caso. L'obiettivo va perseguito con coerenza, i risultati non sono certo immediati ma possibili da raggiungere : a patto si eviti qualche errore piuttosto comune...

Esercizi specifici come sit up e crunch sono certamente utilissimi ma vanno svolti in maniera corretta, per evitare dolori muscolari

Il consiglio è quello di non allenare ogni giorno solo una specifica parte del corpo ma prevedere attività che consentono di bruciare grassi in generale

Alla larga, sempre, lo stress. Per arginarlo, sì ad attività come la corsa, le passeggiate, la meditazione (nella foto, il supermodello inglese David Gandy)

Per avere addominali scolpiti non va lasciato niente al caso (nella foto, il supermodello inglese David Gandy)

1. NON VANNO ALLENATI TUTTI I GIORNI - Anche agli addominali va concessa una tregua. Esercizi specifici come sit up e crunch sono certamente utilissimi ma vanno svolti in maniera corretta, per evitare dolori muscolari. Il consiglio è quello di non allenare ogni giorno solo una specifica parte del corpo ma prevedere attività che consentono di bruciare grassi in generale. Sempre per ricorrere a una terminologia specifica, andrebbero quindi benissimo pure squat, burpee, lunge e tutte le variazioni del plank.



2. NO A DIETE DRASTICHE - Imporsi dei sacrifici troppo duri a tavola potrebbe, alla fine, non portare ai risultati sperati. In genere, i chili persi troppo presto vengono riguadagnati con altrettanta rapidità. Sarebbe, allora, preferibile, seguire un programma alimentare non troppo restrittivo e drastico, approntato appositamente da un nutrizionista. Attenzione anche all'alcol: è nemico degli addominali definiti. Meglio concentrarsi, quindi, su un miglioramento delle proprie abitudini: mangiare troppo non va bene ma neppure troppo poco. E mantenere una corretta idratazione (è importantissimo bere acqua).



3. SERVE ANCHE IL RIPOSO - Condurre uno stile di vita sano ed equilibrato paga sempre. Così come la costanza. Alla larga, sempre, lo stress. Per arginarlo, sì ad attività come la corsa, le passeggiate, la meditazione. E al ristoro di un sonno notturno regolare.