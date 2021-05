Uomo, come essere in forma per l'estate: le dritte da seguire adesso

Dieta equilibrata, esercizio fisico e il successo è garantito. Il mantra da avere sempre a mente, i buoni propositi da mettere in atto ogni qualvolta si parla di benessere . L'estate è praticamente alle porte, le palestre hanno finalmente riaperto: ecco allora qualche dritta per provare a rimettersi in forma in vista della bella stagione. O, almeno, ad avere la giusta disposizione mentale ...

GLI ALIMENTI "AMICI" - La parola ovviamente spetta sempre agli esperti, in primis ai nutrizionisti. Ma ci sono comunque delle buone pratiche che possono essere messe in atto sempre. Come quella di eliminare gli alcolici o, almeno, provare a ridurli: sì a centrifughe e spremute (quella a base di pompelmo, ad esempio, si reputa abbia proprietà detox). Sì alle proteine, soprattutto pollo e pesce, alla pasta e al riso integrali. Sì anche all'olio di oliva e agli alimenti ricchi di Omega 3, come salmone e sardine. Aiutano anche le spezie (per dirne tre: curcuma, zenzero e peperoncino). Su tutto, frutta e verdura a volontà.



ESERCIZIO FISICO... E NON SOLO - Fa niente se non aveste predisposizioni o velleità da atleti. Basta poco per fare dell'esercizio fisico e bruciare qualche caloria in eccesso. Ottima la corsa, per rinforzare le gambe e appiattire la pancia. Se troppo impegnativa, si potrebbe cominciare benissimo con qualche camminata veloce (occhio alle scarpe, ne servono di appropriate per non arrecare danno alle articolazioni). In palestra, benissimo i pesi e schede di allenamento su misura. Molto consigliato anche il nuoto. Senza dimenticare che la parte del leone la fa anche un regolare riposo notturno.