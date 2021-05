Uomo, come avere una mentalità vincente: lo svelano quattro atleti

Profumi, Paco Rabanne: storie di atleti per raccontare la nuova fragranza Invictus Victory | Ciro Immobile Ufficio stampa 1 di 10 Invictus Victory | Francisco Porcella: "Vittoria è essere ogni giorno la versione migliore di se stessi" Ufficio stampa 2 di 10 Invictus Victory | Francisco Porcella: "La vittoria più grande è guardare indietro e vedere i progressi e il percorso compiuto" Ufficio stampa 3 di 10 Invictus Victory | Marco Belinelli: "Vittoria è diventare l'uomo che sognavi di essere da bambino" Ufficio stampa 4 di 10 Invictus Victory | Marco Belinelli: "Il talento senza impegno non conta nulla. Le capacità non sono niente senza la volontà" Ufficio stampa 5 di 10 Invictus Victory | Larissa Iapichino: "Un vincitore lo riconosci dalla determinazione e dalla passione che mette per raggiungere il proprio obiettivo" Ufficio stampa 6 di 10 Invictus Victory | Nick Younquest Ufficio stampa 7 di 10 Invictus Victory | Nick Younquest Ufficio stampa 8 di 10 Invictus Victory | Nick Younquest Ufficio stampa 9 di 10 Invictus Victory | Il nuovo eau de parfum di Paco Rabanne, disponibile da giugno 2021 Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Come si riconosce un vincitore? "Dalla determinazione e dalla passione che mette per raggiungere il proprio obiettivo. Il viaggio verso la vittoria non finisce mai". Larissa Iapichino, stella dell'atletica e detentrice del record mondiale under 20 indoor, è tra i quattro atleti italiani che hanno condiviso la loro esperienza personale e sportiva per raccontare il loro concetto di sfida e di vittoria. Insieme a lei, il calciatore Ciro Immobile, il cestista Marco Belinelli e il surfista Francisco Porcella. Quattro astri, altrettante visioni da cui lasciarsi ispirare, riuniti in progetto speciale...