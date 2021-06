Moda mare uomo, come affrontare la prova costume: meglio slip o boxer?

Per nuotare e per prendere il sole. L'estate è alle porte, ecco allora come orientarsi nella scelta del costume da bagno più adatto alla propria fisicità . Il primo passo da fare è, sicuramente, quello legato al modello: meglio slip, boxer o parigamba? Vediamo cosa potrebbe fare la differenza...

I costumi da bagno di Intimissimi Uomo | Perfetti per nuotare e per prendere il sole, gli slip e i parigamba in microfibra hanno un fit aderente, che si adatta al corpo rimanendo confortevole

A CIASCUNO IL SUO - In genere, gli uomini che prediligono gli slip lo fanno per ragioni di praticità. Non ingombrano, né inibiscono i movimenti: sono perciò molto apprezzati dai più sportivi (e indicati per i fisici atletici). Coprendo molto meno, enfatizzano la corporatura. I boxer, invece, sono più comodi e permettono di giocare con le lunghezze. Attenzione, qualora non si fosse troppo alti, a optare per quelli che coprono l'intera coscia: a livello visivo, "accorcerebbero" ancora di più la gamba. Cautela anche con i mini-boxer o parigamba: essendo piuttosto aderenti sono sconsigliati in presenza di rotondità prominenti e rotolini.