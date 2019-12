Moda uomo, slip o boxer? Cosa c’è da sapere sull’intimo maschile

Una proposta di Dolce & Gabbana per la prossima primavera-estate, i boxer ispirati al mondo della boxe di Versace, un look di Intimissimi Uomo

TRA CORPO… - In genere, gli uomini che scelgono gli slip lo fanno innanzitutto per ragioni di comodità e praticità. Sono un capo molto apprezzato soprattutto quando si pratica sport, perché non ingombrano e non inibiscono i movimenti. Attenzione, però, perché coprono molto meno ed enfatizzano la corporatura. I boxer, invece, slanciano la figura, per cui sono consigliati per i fisici atletici come anche per chi non è molto alto. Il modello piuttosto largo, ‘all’americana’, sta bene anche a chi è molto magro.



…E MENTE – I boxer, solitamente, vengono preferiti dagli uomini più tradizionali. Quelli ‘all’americana’, in particolare, sono piuttosto apprezzati da chi non ama tessuti aderenti e fascianti. La prima azienda a intuire il loro potenziale, nel 1925, è stata la Everlast, che ha trasformato i pantaloncini da boxe in un capo underwear, grazie all’elastico che ha sostituito la fascia di cuoio. Gli slip invece, dal canto loro, sono prediletti da chi gode di maggior fiducia verso se stessi e ha un’indole sportiva.