Barba, capelli e massaggi: quello che gli uomini osano chiedere

Petti depilati e sopracciglia curatissime? Non vanno un granché, almeno tra gli uomini italiani. Ci sono invece il taglio di capelli , preferibilmente con sfumatura, e una barba meticolosamente curata nei “mai più senza”. Cresce sempre di più, infatti, l'interesse per la cura di sé e, per la prima volta, entrano nella classifica dei trattamenti più desiderati anche i massaggi . Almeno a giudicare dall'ultima analisi di Uala, sito e app dedicata al mondo del beauty.

RITUALI DI BELLEZZA - Guardando, in particolare, alle prenotazioni al maschile in Francia, Spagna, Grecia e nel nostro Paese, si registra ovunque un incremento a doppia cifra rispetto al 2017. Dall'Italia arriva il maggior numero di richieste ma il boom più evidente riguarda la Francia, che in soli due anni le ha viste aumentare del 43%. Si dedica sempre più tempo a veri e propri rituali beauty per barba e corpo. Tranne che da noi, altrove occupa un posto di rilievo la depilazione.



LA TOP 5 DEI TRATTAMENTI PIÙ AMATI - Non solo la classica rasatura, alla barba si dedicano ormai veri e propri trattamenti “da vip” con oli ristrutturanti, creme e panni caldi. Ma non solo: per la prima volta, nella classifica al maschile di casa nostra entrano anche i massaggi, un tempo coccola esclusiva di un pubblico prevalentemente femminile. L'ordine dei rituali più prenotati cambia radicalmente negli altri Paesi analizzati. Se in testa a tutti si trovano infatti il taglio di capelli e la barba, tra i preferiti degli uomini in Francia rientra, ad esempio, la tinta, preceduta da ceretta petto e spalle, depilazione sopracciglia e massaggio energetico. Anche negli altri Stati il trend dell’uomo depilato sembra non conoscere declino: in Spagna all’epilazione di petto e spalle e alla definizione delle sopracciglia si aggiunge anche la ceretta gambe, mentre in Grecia spopola la ceretta a braccia e mani.