Uomo, sentirsi come in una spa: trattamenti (facili) da fare a casa

Non leggere le mail, allontanare il pensiero del lavoro, spegnere il cellulare: non è passato molto dalla fine delle vacanze ma riuscire a ritagliarsi qualche momento da dedicare esclusivamente a se stessi è fondamentale per non cedere sotto i colpi dello stress da rientro e conservare un buon equilibrio psicofisico. Fissare un appuntamento per trascorrere qualche ora in una spa è un’ottima idea ma non è sempre possibile. Si può, perciò, provare a correre ai ripari concedendosi qualche coccola di benessere restandosene tranquillamente a casa…